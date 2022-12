Nach Schwanger-News: Rumer Willis präsentiert Babybauch

Rumer Willis (34) kann offenbar nicht genug von ihrem Bäuchlein kriegen. Am Mittwoch teilte die Tochter von Demi Moore (60) und Bruce Willis (67) erfreuliche Neuigkeiten: Die Schauspielerin erwartet ihr erstes Baby. Das verkündete die werdende Mutter mit einem niedlichen Schnappschuss, auf dem ihr Partner Derek Richard Thomas ihr einen dicken Schmatzer auf das Bäuchlein gibt. Im Netz gewährt Rumer ihren Fans nun einen weiteren Blick auf ihre Babykugel.

In ihrer Instagram-Story gab Rumer am Donnerstag ein weiteres Baby-Update in Form eines Bildes. Darauf sind die 34-Jährige und der Vater ihres Kindes zu sehen, wie sie sich seitlich gegenüberstehen. Während Derek mit seinem flachen Bauch posierte, wurde deutlich, wie groß Rumers Babykugel bereits geworden ist. Der Babybauch kam in ihrem hautengen schwarzen Bodysuit ganz besonders gut zur Geltung.

Auch Rumers Familie ist bereits total vernarrt in das zukünftige neue Familienmitglied. Vor allem Demi zeigte sich auf Instagram total begeistert und teilte einen Schnappschuss von einem Arzttermin. Auch ihre Töchter Tallulah (28) und Scout (31) waren mit von der Partie und versammelten sich um die Patientenliege, auf der es sich die werdende Mama gemütlich gemacht hatte.

Instagram / rumerwillis Rumer Willis und ihr Freund zeigen ihren Babybauch, Dezember 2022

Instagram / rumerwillis Rumer Willis und Derek Richard Thomas

Instagram / demimoore Rumer Willis, Scout Willis, Demi Moore und Tallulah Willis

