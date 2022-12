Intimer Einblick: Rumer Willis mit Family beim Arzttermin!

Demi Moore (60) ist überglücklich! Die Schauspielerin und ihr ehemaliger Partner Bruce Willis (67) haben drei gemeinsame Kinder. Ihre älteste Tochter Rumer (34) verkündete am Mittwoch, dass sie ihren ersten Nachwuchs mit ihrem Freund Derek Richard Thomas erwartet. Kurz nach der süßen Überraschung drückte die werdende Oma bereits ihre Freude über die Neuigkeit aus. Im Netz gab sie nun zusätzlich einen süßen Einblick in die ganz besondere Zeit im Leben ihrer Familie!

Die 60-Jährige teilte nach der Bekanntgabe ein Foto auf Instagram, auf dem alle Willis-Mädchen bei einem von Rumers Arztterminen zu sehen sind. Der niedliche Schnappschuss zeigt die werdende Mutter mit ihrem kugelrunden Babybauch auf einem Krankenbett, während ihre Schwestern Tallulah (28) und Scout (31) sowie Mama Demi neben ihr stehen. "Wir begrüßen den kleinen Knirps", betitelte die "Ghost"-Darstellerin ihren Post. Sie fügte hinzu: "Ich bin überglücklich für dich, meine süße Rumer. Es ist eine Ehre, deine Reise in die Mutterschaft mitzuerleben. Ich kann es kaum erwarten, dein Baby auf der Welt zu begrüßen!"

Die werdende Mama antwortete Demi: "Ich bin so dankbar für meine unglaubliche Reihe von Frauen in meiner Familie. Ich liebe euch alle so sehr", kommentierte sie. "Dieses Baby hat so viel Glück, euch zu haben", so Rumer.

Getty Images Rumer Willis und Demi Moore, Februar 2020

Getty Images Demi Moore, Schauspielerin

Instagram / rumerwillis Rumer Willis zeigt ihren Babybauch, Dezember 2022

