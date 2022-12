Das bereut Aleks Petrovic nach "Temptation Island V.I.P."

Aleks Petrovic (31) hat sein Verhalten offenbar noch einmal überdacht. Bei Temptation Island V.I.P. hatten sich der Influencer und seine Ex-Partnerin Christina Dimitriou (30) dem großen Treuetest im TV gestellt. Im Rahmen der Show verliebte sich der Personaltrainer jedoch in Vanessa Nwattu und kam schließlich mit der Verführerin zusammen. Dass er bereits neu verliebt ist, erzählte er seiner Ex jedoch erst beim finalen Lagerfeuer – dafür kassierte er einen heftigen Shitstorm im Netz. Promiflash verrät Aleks, was er im Nachhinein am meisten bereut.

Beim Wiedersehen mit Christina schob er seine Verhaltensweisen auf die aggressive Art seiner Ex und beschuldigte sie, "nicht erzogen" und "asozial" zu sein. "Diese durchaus unschönen Aussagen, wofür ich mich jetzt schäme, sind gefallen, als [...] ich dadurch emotional in Rage geraten bin. Das war sehr verletzend und das macht man nicht [...] ich bin nicht berechtigt, darüber zu urteilen, wer wen wie und inwieweit erziehen kann", gestand der 31-Jährige im Promiflash-Interview ein. Auch das mangelnde Mitgefühl Christina gegenüber bereue er heute: "Jetzt von außen betrachtet, sehe ich, das war zu kühl und ich hätte mehr Empathie zeigen sollen."

Nach Ausstrahlung der vergangenen Folge würde sich Aleks deshalb heute für eine andere Herangehensweise entscheiden. "Ich hätte viel früher abgebrochen und mit Christina das finale Gespräch gesucht. Dann hätte ich es Christina empathischer übermittelt und erst im Anschluss Vanessa außerhalb weiter kennengelernt", schloss der in dem Interview ab.

"Temptation Island V.I.P." ab 04.10. jeden Dienstag eine Folge bei RTL+

Anzeige

Temptation Island V.I.P., RTL+ Aleks Petrovic und Christina Dimitriou bei "Temptation Island V.I.P."

Anzeige

Instagram / aleks_petrovic1 Aleks Petrovic, Influencer

Anzeige

RTL Christina Dimitriou bei "Temptation Island V.I.P."

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de