Aleks gibt Christina Schuld für "Temptation Island"-Betrug!

Aleksandar Petrovic (31) hat eine Erklärung für seinen Seitensprung! Der Influencer und seine Ex-Partnerin Christina Dimitriou (30) nahmen an Temptation Island V.I.P. teil, um ihre Liebe beim TV-Treuetest auf die Probe zu stellen. Das Fremdgeh-Format verließen die beiden schließlich getrennt voneinander – immerhin verliebte sich der Personaltrainer in Verführerin Vanessa Nwattu und ging eine Beziehung mit der 22-Jährigen ein. Beim finalen Lagerfeuer machte Aleks seine Ex Christina für seine Entscheidung verantwortlich!

In der letzten Folge der beliebten Reality-TV-Show trafen Aleks und Christina nach zwei Wochen zum ersten Mal wieder aufeinander. Ebenso wie eine Zusammenfassung von Aleks Zeit in der Männervilla wurden auch einige Szenen von Christinas Ausrastern gezeigt – die als Reaktion auf die Nähe ihres damaligen Partners zu der Verführerin folgten. "Ich hab mich erst geöffnet, nachdem ich diese ganzen negativen Bilder gesehen hab. [...] Und dann ekelst du mich an und dann bin ich bereit, offen zu sein", erklärte er seine Zuneigung zu seiner neuen Freundin und verdeutlichte immer wieder, dass Vanessa viel reifer als Christina sei.

Diese Erklärung können jedoch nicht allzu viele Fans der Show nachvollziehen. "Der braucht einen guten Therapeuten für sein menschenverachtendes Verhalten" oder "Er hat auf jeden Fall den Vogel abgeschossen. Ich hoffe, mit ihm wird das Gleiche gemacht", tummelten sich die wütenden Kommentare unter einem Beitrag auf dem Instagram-Account von Promiflash.

RTL Aleksandar Petrovic und Vanessa Nwattu bei "Temptation Island V.I.P."

RTL / Frank J. Fastner Aleks Petrovic und Christina Dimitriou, "Temptation Island V.I.P."-Teilnehmer 2022

RTL Aleks Petrovic bei "Temptation Island V.I.P."

