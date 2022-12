Die Queen machte Archie 2021 ein ulkiges Weihnachtsgeschenk

So herrlich beschenkte die Queen (✝96) ihre Familie! Zwar wird sich mit dem Ableben der Königin vielleicht die eine oder andere Tradition ändern, doch diese sicher nicht: Prinz William (40), Prinzessin Kate (40) und Co. beglücken sich jedes Jahr mit Schrottgeschenken, statt viel Geld auszugeben! Ihre Kinder bekommen natürlich trotzdem ganz normale Geschenke. Wobei das vergangene Weihnachtsgeschenk der Queen für ihren Urenkel Archie Harrison (3) etwas ungewöhnlich ausgefallen ist...

In der The Late Late Show erzählte Prinz Harry (38) dem Moderator James Corden (44): "Interessanterweise hatte uns meine Großmutter gefragt, was Archie sich denn zu Weihnachten wünscht, und Meg sagte: 'ein Waffeleisen.'" Gesagt, getan: "Sie schickte uns ein Waffeleisen für Archie", erinnert sich der Brite. Und wie kam das Präsent am Ende bei dem kleinen Mann an? "Meghan macht wunderbare Waffeln. Er liebt sie. Archie wacht buchstäblich morgens auf und sagt 'Waffel'."

Es ist sehr wahrscheinlich, dass Meghan und Harry in diesem Jahr wieder mit ihren Kindern in den Vereinigten Staaten Weihnachten feiern werden, statt zu den Royals zu fliegen. Immerhin gilt ihr Verhältnis gerade als sehr angespannt – das Königshaus soll wegen ihrer jüngsten Enthüllungsdoku auf Netflix ausgesprochen wütend sein. Glaubt ihr, sie wurden dennoch eingeladen? Stimmt ab!

Anzeige

HSH Alexi Lubormirski Prinz Harry und Herzogin Meghan mit ihren Kindern Archie und Lilibet

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth II., 2022 in England

Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate, Prinz William, Prinz Harry und Herzogin Meghan

Anzeige

Glaubt ihr, Harry, Meghan und ihre Kinder wurden zum Weihnachtsfest der Royals eingeladen? Ja, sicherlich aus Höflichkeit. Nein, ganz bestimmt nicht! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de