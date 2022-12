Julia Schulze feiert ihr erstes Weihnachten mit Baby Emil

Das erste Weihnachten zu fünft! Vor wenigen Monaten ist die YouTuberin Julia Schulze alias Julita (23) zum dritten Mal Mama geworden. Mit ihrem Partner Florian Thiele gibt sie ihren Fans in den sozialen Medien regelmäßig Einblicke in ihr Familienleben. Die Feiertage kann die Musikerin nun kaum noch erwarten. Denn es ist das erste Weihnachten von Julia und Florian mit ihrem neuen Nachwuchs Emil!

Auf Instagram postete die 23-Jährige ein paar niedliche Schnappschüsse von sich und ihrem Sohnemann. Darauf posiert sie mit dem Baby auf dem Arm vor einem geschmückten Weihnachtsbaum. "Mein kleiner Schatz. Dein erstes Weihnachtsfest und für uns das erste Mal als fünfköpfige Familie", schrieb Julia voller Vorfreude zu der Bilderstrecke.

Fans fällt auf dem Bild jedoch ein lustiges Detail ins Auge. Der Internetstar hatte nämlich eine Wäscheklammer am Pullover hängen! "Das war eins meiner Kinder. Ich weiß auch nicht so recht, was der Plan war", erklärt sie belustigt. Eine Followerin kommentiert amüsiert: "Die Wäscheklammer spiegelt so richtig das Mutterleben wider."

Instagram / julia.schulze_official Julia Schulze und Florian Thiele, 2022

Instagram / julia.schulze_official YouTuberin Julita mit ihren Söhnen im September 2022

Instagram / florian.thiele_official YouTuberin Julita mit ihrem Freund Florian Thiele

