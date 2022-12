Macaulay Culkin will sein Kind von eigenem Vater fernhalten!

Macaulay Culkin (42) hat wohl mit seinem Vater abgeschlossen! Der US-amerikanische Schauspieler wurde im Kindesalter zu einem gefeierten Star. Mit seiner Rolle in "Kevin – Allein zu Hause" schaffte er mit gerade Mal zehn Jahren seinen großen Durchbruch. Der Film wurde zum absoluten Klassiker. Jedoch wurde Jahre später bekannt, dass Macaulay zu diesen Zeiten sehr unter seinem Vater Kit Culkin leiden musste. Deshalb möchte er angeblich nun nicht, dass dieser seinen Sohn kennenlernt.

Der emotional gezeichnete Schauspieler hat seinem Vater wohl für seine schreckliche Kindheit verziehen, aber nicht genug, um ihn seinen eigenen Sohn treffen zu lassen, wie ein Insider RadarOnline berichtete. Die Quelle fügte hinzu: "Er sagt, sein Vater sei kein guter Mensch und er wolle ihn nicht in der Nähe seines Kindes haben!" Vor einigen Jahren erzählte Macaulay von seiner Kindheit in dem Podcast WTF und sagte: "Er war missbräuchlich. Körperlich und geistig. Ich fuhr durch das Land und war in einem Raum mit einem Mann eingesperrt, der mich nicht mochte."

Kit Culkin ist mittlerweile 78 Jahre alt und soll gesundheitlich angeschlagen sein. Jedoch sei das für den ehemaligen Kinder-Star kein Grund, den Kontakt mit seinem Vater wieder aufzunehmen. "Die Menschen in Macaulays Leben sagen zu ihm, es wäre schön, Kit noch einmal zu besuchen. Aber Macaulay will nicht und sagt, dass dieses Kapitel abgeschlossen ist."

