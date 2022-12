Mike Tindall: So einfach beschenkt man einen Mini-Royal!

Was schenkt man Kindern zu Weihnachten, die schon alles haben? Mike Tindall (44) ist bereits seit elf Jahren mit Zara Tindall (41), der Nichte von König Charles III. (74), verheiratet. Das Ehepaar hat in dieser Zeit drei gemeinsame Kinder bekommen – die achtjährige Mia Grace, die vierjährige Lena Elizabeth und den einjährigen Lucas. Dreifachpapa Mike verriet der Öffentlichkeit jetzt, wie leicht er seinen jüngsten Spross beschenken kann!

In seinem Podcast "The Good, The Bag & The Rugby" sprach er über angemessene Weihnachtsgeschenke für Kinder der heutigen Zeit. Der 44-Jährige scherzte erst, dass sein Sohn "ein Spielzimmer voller Sachen" habe, aber "nicht interessiert" an den Dingen darin sei. Stattdessen würde der 21 Monate alte Knirps lieber mit alltäglichen Haushaltsgegenständen spielen. "Geh zum Kühlschrank, nimm die Milch heraus, versuch die Flasche zu knacken und verschütte sie auf dem Boden", scherzte Mike über mögliche Geschenkideen für Kinder in dem Alter seines Babys.

Mit dem Thema Mini-Royals scheint sich Mike gerne zu beschäftigen. So plauderte er in seinem Podcast weiter aus, dass Kinder beim traditionellen vorweihnachtlichen Essen der britischen Königsfamilie von ihren Eltern getrennt werden. Er erinnerte sich an ein vergangenes Mahl: "Es gab sieben Tische, also müssen wir ungefähr 70 Leute gewesen sein. Die Kinder haben ihren eigenen kleinen Tisch in einem anderen Raum", offenbarte er.

Getty Images Zara und Mike Tindall im Dezember 2022

Instagram / mike_tindall12 Mike Tindall im Juni 2021

Getty Images Mike Tindall, Rugbystar

