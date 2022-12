Auch bei den britischen Royals gibt es einen Kindertisch!

Verbannt die britische Monarchie an Weihnachten ihre Kinder? Im Königshaus gibt es an den Feiertagen immer ganz besondere Traditionen. Die wurden in den vergangenen Jahrzehnten vor allem von Queen Elizabeth II. (✝96) bewahrt. Nach ihrem Ableben wird nun ihr Sohn, König Charles III. (74), das Erbe seiner Mutter weiter fortführen – so auch die Traditionen beim Fest der Liebe. Angeblich soll es im Königshaus einen Kindertisch geben!

Das behauptet jetzt zumindest Mike Tindall (44) in seinem Podcast "The Good and the Rugby". Demnach durften die Kinder der Royals beim vorweihnachtlichen Truthahn-Essen am 20. Dezember auf Schloss Windsor nicht zusammen mit ihren Eltern am Tisch Platz nehmen. Er erinnert sich an ein Jahr, in dem seine und andere Kinder in einem anderen Raum dinnieren mussten. "Es gab sieben Tische, also müssen wir ungefähr 70 Leute gewesen sein. Die Kinder haben ihren eigenen kleinen Tisch in einem anderen Raum." Auch auf Aufnahmen, die Daily Mail vorliegen, sind keine Kinder zu sehen.

Eingeladen war die ganze Bandbreite royaler Familienmitglieder: von Prinzessin Anne (72) und ihrem Gatten Sir Timothy Laurence (67) über Prinz Edward (58) sowie der Gräfin Sophie (57) von Wessex und der gemeinsamen Tochter Lady Louise Windsor (19) bis hin zu Prinz und Prinzessin Michael von Kent und dem Herzog von Kent. Unklar ist, ob Prinz William (40) und Prinzessin Kate (40) mit von der Partie waren.

König Charles III., September 2022

Mike Tindall, ehemaliger Rugby-Union-Spieler

Prinz William, Prinzessin Charlotte, Prinz George und Prinzessin Kate

