Übertrieben? Cardi B zeigt unzählige Weihnachtsgeschenke

Cardi B (30) ist in Weihnachtsstimmung! Die Rapperin und ihr Partner Offset (31) sind Eltern zweier Kinder: Töchterchen Kai und Sohn Wave machen die kleine Familie komplett. Die Musikerin ist bekannt dafür, nicht mit ihrem Geld zu geizen. So veranstaltete sie anlässlich des ersten Geburtstages ihres kleinen Sohnes eine extravagante Party. Auch an den Feiertagen spart die Berühmtheit an keiner Ecke – und beschenkt ihre Kinder mit zahlreichen Paketen!

In ihrer Instagram-Story gewährte die 29-Jährige ihren Fans und Followern einen Blick auf die Unmengen an Geschenken, die fast das ganze Wohnzimmer füllen. "Meine Güte" ist hinter der Kamera zu hören, während sie einen Schwenk durch den Raum macht. Um den Weihnachtsbaum herum stapeln sich so viele Geschenke, dass sie diese auf Tische und den Boden verteilen musste. Die "WAP"-Interpretin verriet, dass bis zum Weihnachtsmorgen noch mehr Geschenke im Zimmer stehen werden.

Zuvor zeigte sich die Künstlerin gemeinsam mit ihrem Sohn, den sie liebevoll in ihren Armen hielt. "Du bist so ein hübscher Junge", sagte sie mit sanfter Stimme. "Du bist so süß", fügt Cardi hinzu.

Instagram / iamcardib Geschenke von Cardi B

Instagram / iamcardib Cardi B und Offset mit ihren Kindern Kulture und Wave

Instagram / iamcardib Cardi B mit Sohn Wave

