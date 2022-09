So cool feiert Cardi Bs Sohn Wave seinen ersten Geburtstag

Wave Set Cephus (1) ist ein Jahr alt geworden! 2018 krönten die Rapperin Cardi B (29) und ihr Ehemann Offset (30) ihre Liebe mit ihrer Tochter Kulture Kai (4). Im vergangenen Jahr überraschte das Paar die Fans mit weiteren wundervollen Neuigkeiten: Cardi ist erneut schwanger! Vor einem Jahr war es dann endlich so weit: Mit einem Sohn wurde die kleine Familie komplett. Jetzt feierte Cardis Sprössling Wave seinen ersten Geburtstag!

Auf Instagram teilte die stolze Mama einige Aufnahmen der Party mit ihren Fans: So ließen es sich Cardi und ihr Mann nicht nehmen, eine extravagante Sause, die ganz dem Thema Auto gewidmet war, für ihren Jüngsten zu veranstalten! Unter anderem durfte Wave mit einem kleinen motorisierten Truck fahren oder sich von seiner großen Schwester in einem Wagen hin und her schieben lassen. Aber auch die Deko stand ganz im Zeichen des Autos: So schmückten beispielsweise Luftballons in Form eines Lamborghinis die Party-Location.

Für das Jubiläum ihres Nesthäkchens setzte die Familie auf einen coolen Partnerlook: Sowohl Cardi und Offset als auch ihre zwei Kids trugen jeweils mit weißen Blumen gemusterte Jeans. Zudem schmissen sich Kulture, Wave und ihre Mama in passende Jacken mit demselben Muster. Aber auch Offsets Kinder aus einer früheren Beziehung strahlten in dem coolen Jeans-Look.

Instagram / iamcardib Cardi B via Instagram

Instagram / iamcardib Cardi B mit ihrem Sohn Wave im September 2022

Instagram / iamcardib Cardi B und Offset mit ihren Kindern Kulture und Wave

