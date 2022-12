Darum zogen Prinz Harry und Meghan damals in England um

Prinz Harry (38) und seine Meghan (41) klären auf! Das Paar hatte vor seinem Megxit in einem Anwesen in Nottingham Cottage gewohnt. Das grenzte unmittelbar an das Zuhause von Prinz William (40) und seiner Kate (40) an. Doch dann zog das Paar nach Frogmore Cottage um. In ihrer Netflix-Doku zeigen die Royal-Aussteiger jetzt die wahren Gründe für den damaligen Umzug innerhalb Englands auf!

In ihrer Doku Harry & Meghan wird deutlich, dass die Zweifacheltern zum einen umzogen, weil das Anwesen zu klein war. Der Rotschopf erzählt von einem Besuch der Star-Moderatorin Oprah Winfrey (68) in dem Haus: "Als sie vorbeikam, setzte sie sich hin und sagte: 'Das glaubt doch kein Mensch'". Sie sei von der Größe der Behausung überrascht gewesen. Auch die Lage stellte wohl ein Problem dar. Auf dem Gelände des Kensington Palastes gelegen, habe sich das Objekt in einer attraktiven Lage Londons befunden, die vor allem von Paparazzi regelmäßig aufgesucht wurde.

Als die Queen (✝96) dem Paar dann ein privates Haus in einer ländlichen Gegend Englands angeboten hatte, sei den beiden ein Stein vom Herzen gefallen. Harry erklärte, seine Großmutter habe ein Cottage in Windsor auf dem Anwesen Great Windsor Park zur Verfügung gestellt. "Es war ein Ort, an dem wir so viele Erinnerungen hatten, unser Kennenlernen, unsere Hochzeit, unsere Verlobung, unsere Spaziergänge", erinnerte sich Meghan fröhlich.

Getty Images Das Nottingham Cottage, wo Prinz Harry und seine Meghan einst lebten

Getty Images Oprah Winfrey im September 2022

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry während eines Besuches in den Niederlanden

