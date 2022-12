Leonardo DiCaprio und Victoria: Drittes Date in einer Woche

Wird es ernst zwischen den beiden? Leonardo DiCaprio (48) und Victoria Lamas wurden in den vergangenen Tagen immer wieder zusammen gesichtet. Mit Gigi Hadid (27) soll er sich aber weiterhin treffen, wie ein Insider ausplauderte. Zwischen dem Model und dem "Titanic"-Schauspieler soll allerdings nichts Ernstes laufen. Mit Victoria hat sich Leonardo hingegen bereits das dritte Mal in einer Woche getroffen – wird die Sache jetzt ernst?

Am Freitag verbrachten die beiden offenbar wieder gemeinsame Zeit – das zeigen zumindest Aufnahmen, die unter anderem Daily Mail vorliegen. Der Oscar-Preisträger verbarg sich hinter einem schlichten Outfit mit schwarzer Baseballkappe und grauer Hose, nachdem er mit seiner neuen Flamme im Nachtklub Off Sunset in West Hollywood gefeiert hatte. Kurz darauf verließ auch die Schauspielerin den Veranstaltungsort.

Zuvor war Leo über vier Jahre mit Camila Morrone (25) zusammen. Ende August berichtete eine Quelle allerdings, dass zwischen dem Schauspieler und dem Model alles aus sei. "Leo und Camila haben ihre Beziehung im Sommer beendet." Der "Titanic"-Star und die 25-Jährige hätten sich auseinandergelebt, erklärte der Insider.

