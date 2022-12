Michelle Obama ist erstaunt über Sasha und Malias Reife

Michelle Obama (58) ist überrascht von ihren Töchtern. Die US-Amerikanerin ist bereits seit über 30 Jahren mit dem ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama (61) verheiratet. Die beiden haben außerdem die gemeinsamen Kinder Sasha (21) und Malia (24). Insbesondere während der Amtszeit ihres Vaters von 2009 bis 2017 waren die Töchter im Fokus der Öffentlichkeit aufgewachsen. Mama Michelle sprach jetzt darüber, wie erwachsen ihre Mädchen geworden sind.

Die einstige First Lady verriet in der "Today" Show, dass Malia und Sasha momentan zusammen wohnen. "Wir wollten sie zum Abendessen einladen", erinnerte sich die 58-Jährige. Doch den Schwestern war es lieber, dass ihre Eltern zu ihnen nach Hause kommen. Michelle erzählte, dass ihre Töchter während des Besuchs verlangten, dass sie Untersetzer benutzen. Die Zweifachmama habe daraufhin gescherzt: "'Ihr habt in meinem Haus nie einen Untersetzer benutzt. Und jetzt, wo es eure Sachen sind, wollt ihr euch darum kümmern?'". Sie fügte allerdings auch hinzu, dass es eigentlich genau das wäre, was eine Mutter sehen will.

Anfang dieses Jahres trat die ehemalige Rechtsanwältin in The Ellen DeGeneres Show auf. Dort berichtete sie bereits offen über das Liebesleben ihrer Töchter. "Jetzt haben sie einen festen Freund und ein richtiges Leben und all dieses Zeug", gab Michelle preis.

Getty Images Malia Obama und Sasha Obama, 2017

Instagram / michelleobama Malia, Barack und Sasha Obama im Juni 2020

Getty Images Barack Obama mit seiner Frau Michelle und seinen Töchtern Malia und Sasha

