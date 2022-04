Michelle Obama (58) ist ein waschechter Familienmensch. Seit nunmehr 30 Jahren geht die in Chicago geborene Schönheit nun schon mit ihrem Mann Barack (60) durchs Leben. Gemeinsam haben die Eheleute zwei Kinder, die besonders während der Präsidentschaft ihres Vaters im Rampenlicht aufwuchsen. Mittlerweile sind Malia (23) und Sasha (20) allerdings zu jungen Frauen herangewachsen. Jetzt sprach Michelle daher auch offen über das Liebesleben ihrer beiden Töchter.

Am vergangenen Dienstag war die einstige amerikanische First Lady in Ellen DeGeneres' (64) Talkshow zu Gast. Als die zweifache Mutter von der 64-Jährigen auf ihre Töchter angesprochen wurde, nahm Michelle kein Blatt vor den Mund. So begann die ehemalige Rechtsanwältin beispielsweise zu berichten, dass Malia und Sasha mittlerweile auch Männer mit nach Hause bringen: "Jetzt haben sie einen festen Freund und ein richtiges Leben und all dieses Zeug", versicherte die 58-Jährige.

Gerade weil ihre Sprösslinge mittlerweile aufs College gehen, genieße Michelle die gemeinsame Zeit mit ihrer Familie umso mehr. Sie empfinde es zum Beispiel als "ganz besonderes Vergnügen", immer mal wieder am Alltag der beiden Damen teilhaben zu können. "Sie sind vor unseren Augen erwachsen geworden und sie machen sich sehr gut [...] Sie sind einfach erstaunliche junge Frauen", betonte die Autorin stolz.

Instagram / michelleobama Barack, Sasha, Malia und Michelle Obama

Instagram / barackobama Barack und Michelle Obama mit ihren Kindern Malia und Sasha

Getty Images Michelle Obama, Rechtsanwältin

