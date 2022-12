Schnipp, schnapp, Haare ab: Zendaya trägt nun kurze Mähne

Zendaya Coleman (26) brauchte wohl eine Veränderung! Die Brünette ist ein wahres Multitalent. Angefangen hat ihre Karriere als Disney-Star. Mit der Zeit hat sie sich dann immer größere Film- und Serienrollen geschnappt. Ihre größten Erfolge feierte sie mit ihrer Rolle in "Spider-Man" und der Teilnahme an der Show Euphoria. Mit rund 162 Millionen Followern ist sie in den sozialen Netzwerken ein Megastar. Jetzt präsentiert Zendaya ihrer Community voller Stolz ihre neue Frise!

Auf Instagram teilte die 26-Jährige nun ein Reel, in dem sie ihre neue Haarpracht präsentiert. Die Amerikanerin verabschiedete sich von ihrer langen Mähne und trägt ab jetzt ihre Haare auf Schulterlänge. Mit den Worten: "Ich liebe den 90er-Grunge!", kommentierte die "Sag It Out"-Interpretin ihren neuesten Beitrag. Auch ihr Outfit erinnert irgendwie an die 90er-Jahre. Die Brünette trägt eine schwarze kurze Weste über einem weißen Basic T-Shirt. Kombiniert hat sie ihren Look mit einer kurzen goldenen Halskette.

Erst Anfang des Monats machte Zendaya Schlagzeilen mit ihrem Liebesleben. Die Schauspielerin hatte den britischen Filmstar Tom Holland (26) im Jahr 2016 kennen und lieben gelernt. Auf Twitter verbreitete sich jetzt das Gerücht, dass die beiden heiraten wollen. "Tom Holland und Zendeya sind angeblich verlobt", schrieb ein User, der mit 165.000 Followern glänzt, aber weder verifiziert ist noch erklärt, woher diese Information stammt.

Getty Images Zendaya Coleman während des Besuchs auf einem Roten Teppich in New York, Juni 2022

Instagram / zendaya Zendaya Coleman im November 2022

Action Press / Yui Mok/PA Photos Zendaya Coleman und Tom Holland bei einem Event in London, Dezember 2021

