Sexy Weihnachtsmann: Paris Hilton posiert in roten Dessous

Paris Hilton (41) zeigt sich von ihrer sinnlichen Seite. Auf ihrem Social-Media-Account gibt die in New York City geborene Beauty ihrer Community immer wieder Einblicke in ihren Alltag. Auch an ihrem diesjährigen Weihnachtsfest ließ sie die Fans teilhaben. So schien sie die Feiertage auf einer luxuriösen Jacht mit jeder Menge Essen und ihren Liebsten zu verbringen. Nun posierte Paris in roter Reizwäsche vor ihrem Weihnachtsbaum.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die Influencerin nun eine Reihe an Aufnahmen, auf denen sie quasi als sexy Weihnachtsfrau zu sehen ist. Während Paris auf dem ersten Foto noch in roten Dessous und mit einer Weihnachtsmütze auf dem Kopf neben ihrem Tannenbaum posiert, trägt sie auf anderen Schnappschüssen einen roten Pelzmantel über der Schulter. Dazu kombiniert die Sängerin farblich abgestimmte Strumpfhalter, Pumps sowie Handschuhe und prunkvollen Schmuck. Ihre blonden Haare fallen ihr zudem in Wellen über die Schultern. "Dieses Weihnachten begeistere ich in Rot", kommentierte sie ihren Post schlicht. Zudem verwendete sie das Hashtag #ThatsHot (zu Deutsch: Das ist heiß).

Unter dem Beitrag bekam Paris für den heißen Look auch jede Menge Komplimente sowie Weihnachtswünsche von ihren Followern. So schrieb ein Nutzer beispielsweise, dass Paris wohl nicht umwerfender sein könnte, während ein anderer schwärmte: "Sie macht Weihnachten wieder heiß". Viele Supporter hinterließen zudem Flammen-Emojis in den Kommentaren.

Anzeige

Instagram / parishilton Paris Hilton an Weihnachten 2022

Anzeige

Getty Images Paris Hilton im Juni 2022

Anzeige

Getty Images Paris Hilton, It-Girl

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de