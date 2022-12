Shania Twain braucht ihren betrügerischen Ex-Ehemann nicht!

Shania Twain (57) hat endlich mit ihrer Scheidung abgeschlossen. Rund 15 Jahre war die "You're Still The One"-Interpretin mit ihrem Ex-Partner Robert Mutt Lange verheiratet. Doch nachdem der Musikproduzent die Country-Legende mehrere Jahre mit ihrer besten Freundin Marie-Anne Thiébaud betrogen hatte, trennte sich das Paar 2008 und zwei Jahre später folgte die Scheidung. Mittlerweile hat Shania endlich ihren Frieden gefunden!

"Ich möchte niemandem im Weg stehen", erklärt die kanadische Sängerin gegenüber People. Mittlerweile habe sie Frieden mit der schwierigen Situation geschlossen und das bedeute für sie auch, ihrem Ex-Partner zu vergeben. Shania sehe die positiven Dinge an der Sache. "Er war ein großartiger Teil meines Lebens und meiner Karriere. Daraus ist ein wundervolles Kind entstanden", erklärt sie. Obwohl es harte Arbeit gewesen sei, sich diese Denkweise anzueignen, so habe sie nun eines festgestellt: "Ich brauche ihn nicht."

Vielleicht hat die Einstellung der Country-Musikerin ja auch etwas mit ihrem neuen Ehemann Frederic Thiébaud zu tun? Der ist nämlich der Ex von Roberts Affäre! Seit 2011 sind die beiden verheiratet und offenbar so glücklich wie am ersten Tag. Vor einigen Monaten teilte Shania ein süßes Bild von sich und ihrem Liebsten auf Instagram. "Mein bester Freund", schrieb sie liebevoll unter dem Schnappschuss.

Anzeige

Getty Images Shania Twain im März 2020

Anzeige

Getty Images Shania Twain auf den People's Choice Awards 2022

Anzeige

Instagram / shaniatwain Frederic Thiébaud und Shania Twain

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de