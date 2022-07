Für Doku: Shania Twain spricht offen über schwere Scheidung

So schwierig war es für Shania Twain (56) wirklich! Die ewige Liebe war es wohl nicht: Rund 15 Jahre war die kanadische Sängerin mit ihrem Ex-Partner Robert Mutt Lange verheiratet. Doch nachdem der Musikproduzent Shania mit ihrer besten Freundin Marie-Anne Thiébaud mehrere Jahre betrogen hatte, trennte sich das Paar 2008 – zwei Jahre später folgte die Scheidung. Wie schlecht es ihr in dieser Zeit wirklich ging, offenbarte Shania jetzt!

Wie MailOnline berichtet, reflektierte Shania in dem neuen Trailer zu ihrer Dokumentation "Not Just a Girl" die schmerzhafte Scheidung von ihrem Ex-Mann Robert: "Es war ähnlich intensiv wie der Verlust meiner Eltern. Ich dachte, ich hätte meine Stimme für immer verloren. Ich dachte, das war's", berichtet die 56-Jährige emotional von der Trennung.

Doch trotz des Schmerzes fand die "That Don't Impress Me Much"-Interpretin ihr Happy-End – mit Frederic Thiébaud, der Ex von Roberts Affäre! 2010 lernten sich die beiden kennen und lieben, ein Jahr später folgte die große Hochzeit. Obwohl sich das Paar nur selten in der Öffentlichkeit zeigt, teilte Shania erst vor wenigen Wochen ein Bild mit ihrem Liebsten im Netz: "Mein bester Freund", schrieb sie unter dem Instagram-Post.

Anzeige

Getty Images Shania Twain im August 2018 in Los Angeles im Staples Center

Anzeige

Getty Images Shania Twain im Dezember 2021

Anzeige

Instagram / shaniatwain Frederic Thiébaud und Shania Twain

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de