So ehrt Melanie verstorbenen Aaron Carter an Weihnachten!

Melanie Martin hat sich offenbar viele Gedanken gemacht. Die Verlobte des verstorbenen Musikers Aaron Carter (✝34) meldete sich bereits öfter nach seinem Tod im Netz. Immer wieder betont sie, wie sehr sie den "I Want Candy"-Interpreten vermissen würde. Die jetzigen Feiertage verbringt sie alleine mit dem gemeinsamen Sohn Prince. Um an Aaron zu erinnern, hat sich Melanie viele kleine Dinge überlegt.

Wie TMZ berichtet, hat die Mutter eines Sohnes wohl einige Kleinigkeiten im Haus hinterlegt, um Aaron Tribut zu zollen. Melanie soll ein Fotobuch gebastelt haben, damit sich der kleine Prince Bilder von seinem verstorbenen Vater anschauen kann. Außerdem gab es anscheinend ein Festessen, inspiriert von einem Gericht, welches Aaron vergangenes Jahr gezaubert hatte. Doch nicht nur sie erinnert sich an Nick Carters (42) Bruder.

So soll Melanie von einer außenstehenden Person ein Ornament für den Weihnachtsbaum bekommen haben – mit Aarons Initialen. Zwei Flügel in Silber umrahmen ein kreisförmiges Schmuckstück, auf dem sein Name eingraviert ist.

Instagram / missmelaniemartin Melanie Martin und ihr Baby Prince, Dezember 2022

Instagram / aaroncarter Aaron Carter und Melanie Martin mit ihrem Baby Prince Lyric im Dezember 2021

Instagram / missmelaniemartin Aaron Carter mit seiner Verlobten Melanie Martin

