Süßes Foto: Barack und Michelle Obama teilen Weihnachtsgrüße

Michelle Obama (58) und ihr Mann Barack Obama (61) gewähren Einblicke in ihr Weihnachtsfest! Die US-amerikanische Juristin und der ehemalige Präsident der USA sind schon seit über 30 Jahren verheiratet: Die Eltern von Sasha (21) und Malia (24) feiern also schon seit einiger Zeit Jahr für Jahr gemeinsam das Fest der Liebe – und daran lassen die beiden auch ihre Fans teilhaben: Jetzt postete Michelle ein süßes Weihnachtsfoto mit ihrem Barack!

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte Michelle jetzt ein niedliches Foto, auf dem sie gemeinsam mit ihrem Mann Barack unter einem Mistelzweig posiert: Auf dem Schnappschuss gibt der Ex-Präsident seiner Liebsten einen Kuss auf die Wange. "Unsere Familie wünscht euch allen ein wunderbares Weihnachtsfest mit viel Glück, Licht und Freude!", betonte die 58-Jährige zudem in der Bildbeschreibung.

Barack und Michelles Fans waren von diesem festlichen Posting so richtig begeistert! Zahlreiche Supporter hinterließen dem Paar Komplimente und liebevolle Worte in der Kommentarspalte. "Purer Zauber!", "So ein süßes Foto" oder auch "Ihr seid so schön zusammen", betonten unter anderem drei User.

Anzeige

Getty Images Barack und Michelle Obama im Oktober 2017 in Chicago

Anzeige

Getty Images Barack und Michelle Obama

Anzeige

Getty Images Michelle und Barack Obama im Mai 2016

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de