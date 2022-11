Michelle Obama gewährt ehrliche Einblicke in Ehe mit Barack

Michelle (50) und Barack Obama (61) teilen ihre Liebe mit der ganzen Welt! Im Oktober feierten der einstige Präsident der Vereinigten Staaten und seine Liebste ein wichtiges Jubiläum: 30 Jahre sind der Politiker und die Autorin bereits verheiratet. Wie glücklich das Paar noch heute miteinander ist, teilen die beiden immer wieder offen mit niedlichen Bildern im Netz. Dort gewährte Michelle nun auch einen ehrlichen Einblick in die Ehe mit Barack!

Via Instagram teilte Michelle am Freitag eine süße Collage an Bildern, auf denen sich die 58-Jährige und ihr Gatte so innig wie nie zeigen. Die niedlichen Schnappschüsse teilte sie bereits vor einigen Jahren mit ihren Followern. "Mein Zuhause ist meine Familie. Mein Zuhause ist Barack", schwärmte Michelle unter ihrem Beitrag und fügte hinzu, dass die beiden Turteltauben in der Vergangenheit hart um ihre Beziehung kämpfen mussten. "Unsere Ehe war nie perfekt. 50:50. Einer von uns braucht immer mehr oder gibt mehr", offenbarte die Zweifachmama in ihrem Posting.

Das wünscht sich Michelle auch für ihre Töchter, weshalb sie das Dating-Leben von Malia (24) und Sasha (21) stets unterstützt! "Malia und Sasha machen genau das, was Barack und ich in ihrem Alter auch getan haben: sich verabreden", erklärte sie in ihrem Buch "Das Licht in uns: Halt finden in unsicheren Zeiten" und fügte hinzu, dass die zwei bereits mit vielen Leuten ausgegangen seien.

Instagram / barackobama Barack und Michelle Obama im Oktober 2022

Instagram / michelleobama Michelle und Barack Obama an ihrer Hochzeit

Instagram / michelleobama Barack, Sasha, Malia und Michelle Obama

