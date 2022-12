Top oder flop? Britney Spears teilt nacktes Video aus Dusche

Britney Spears (41) kann es einfach nicht lassen! Im Netz zeigt sich die "Baby One More Time"-Interpretin immer wieder freizügig. Ihr Mann Sam Asghari (28) ist von diesen Beiträgen nicht sonderlich begeistert. Dennoch: Der Fitnesstrainer will seiner Liebsten, die jahrelang unter der Vormundschaft ihres Vaters litt, nichts verbieten. Jetzt hat die Blondine erneut alle Hüllen fallen – und das sogar in der Dusche.

Britney zieht auf Instagram in der Dusche blank. In dem Clip starrt die Sängerin aufmerksam und durchdringend in die Kamera, während sie sich ihre Brüste hält. Ihre Haare sind zu einem unordentlichen Dutt zusammengebunden und ihr schwarzes Augen-Make-up läuft über das Gesicht. Sie betitelte das Video mit einem einfachen Rosen-Emoji.

Ihr Fans vermuteten bereits früher, dass die Sängerin ihr Instagram-Profil nicht selbst betreibt. Sie hatte behauptet in New York gewesen zu sein, was einige Fans stutzig machte, da es keine Paparazzi-Aufnahmen von ihr gab. Laut einem Insider war dies nur eine Ablenkung und die Musikerin war stattdessen in Mexiko.

Anzeige

Instagram / britneyspears Britney Spears, Sängerin

Anzeige

Instagram / britneyspears Sam Asghari und Britney Spears, Weihnachten 2022

Anzeige

Instagram / britneyspears Britney Spears nackt in der Dusche

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de