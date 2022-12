Wegen Instagram: Britney Spears wehrt sich gegen Fantheorien

Britney Spears (41) klärt auf. Die Sängerin versetzte ihre Community in große Sorge: Nach dem Ende ihrer Vormundschaft zeigte sich die "Toxic"-Interpretin äußerst freizügig im Netz und teilte fleißig Beiträge. Doch ihre Anhänger vermuten, dass die Musikerin ihr Instagram-Profil nicht selbst betreibt – zudem soll es sich bei den Aufnahmen um alte Inhalte handeln. Jetzt wehrt sich Britney gegen die wilden Gerüchte.

Die Behauptungen begannen, als die 41-Jährige erzählte, dass sie nach New York gereist sei. Laut TMZ wurden ihre Fans allerdings stutzig, als es keine Paparazzi-Aufnahmen von ihrem Aufenthalt in der Stadt gab. Laut einem Insider sei das nur ein Ablenkungsmanöver gewesen: Denn Britney war stattdessen mit ihrem Ehemann Sam Asghari (28) im Urlaub in Mexiko. Auch für den Besuch ihrer Eltern in Los Angeles hatte sie eine Erklärung parat: Jamie (70) und Lynne Spears wollten den Auftritt ihrer Enkelin sehen.

Anfang des Monats löschte Britney ihren Instagram-Account, was viele Fans besorgt aufhorchen ließ. Doch Sam gab in seiner Instagram-Story Entwarnung: "Social Media kann traumatisierend sein. Manchmal ist es gut, sich eine Pause zu gönnen." Zudem fügte er hinzu: "Sie hat ihre eigene Stimme und ist eine freie Frau. Ich respektiere ihre Privatsphäre und ich beschütze sie jederzeit. Danke an alle Fans, die sich um sie sorgen."

Getty Images Britney Spears im April 2018

Getty Images Britney Spears, September 2014

Instagram / britneyspears Sam Asghari und Britney Spears

