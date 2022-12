"Traum": Lola Weippert ist dankbar für unglaubliches Leben

Lola Weippert (26) kann ihr Glück manchmal gar nicht fassen! Sie ist aktuell in aller Munde: Angefangen als Radiomoderatorin führt sie heute bei Temptation Island und der V.I.P.-Version vor der Kamera durch die Show. Auch privat läuft es für sie super, denn seit knapp einem Jahr ist sie mit ihrem Freund Eric Plancon überglücklich, mit dem sie an wunderschöne Orte reist. Für dieses Leben ist Lola total dankbar!

"Dieses Leben, welches ich führen darf, fühlt sich keineswegs echt an. Es fühlt sich eher an wie ein Traum. Ich habe unglaubliche Möglichkeiten, darf Dinge kreieren und ich liebe diesen Job sehr", schwärmte sie unter einem Bikini-Foto auf Instagram, auf dem sie aus vollem Herzen lacht. Lolas Arbeit fühle sich für sie deshalb eher wie eine Leidenschaft an, für die sie regelrecht "brenne" : "Meine Arbeit ist meine Droge", erklärte sie.

Deshalb müsse sie versuchen, nicht abzuheben – durch ihr erdendes Umfeld funktioniere das aber gut. "Ich liebe es im Hostel zu schlafen, barfuß mit dreckigen Füßen am Set herumzuspringen und mit wenig auszukommen, denn: So bin ich groß geworden und das werde ich immer in mir tragen", stellte Lola klar.

Instagram / lolaweippert Lola Weippert, Moderatorin

Instagram / lolaweippert Lola Weippert im Dezember 2022

Instagram / lolaweippert Lola Weippert, Moderatorin

