Zehn Monate ein Paar: Lola Weippert turtelt mit ihrem Eric

Lola Weippert (26) scheint immer noch auf Wolke sieben zu schweben. Im vergangenen April waren erstmals Gerüchte aufgekommen, dass die TV-Moderatorin nach der Trennung von ihrem Freund Flo wieder in festen Händen ist. Und tatsächlich: Rund zwei Monate später machte sie die Beziehung mit Eric Plancon öffentlich. Seitdem zeigt sich die ehemalige Let's Dance-Teilnehmerin auch immer wieder verliebt im Netz. Nun teilte Lola eine Reihe zuckersüßer Pärchen-Pics mit ihrem Eric

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die 26-Jährige nun zahlreiche Aufnahmen, die sie gemeinsam mit ihrem Partner zeigen. Neben einigen superverliebten Schnappschüssen teilte Lola jedoch auch einige humorvolle Fotos: So schneiden Eric und sie auf einem der Bilder beispielsweise kurz vorm Fallschirmspringen Grimassen. Doch die Temptation Island-Moderatorin postete die Pärchen-Pics nicht etwa aus Jux und Tollerei – "Es gibt Grund zum Feiern", deutete sie auch in ihrer Story an. Lola und Eric zelebrieren nämlich ihr zehnmonatiges Liebesjubiläum.

Zuletzt hatte die Radiomoderatorin ihre Fans im vergangenen Oktober mit Turtelfotos erfreut. Damals teilte sie zahlreiche Aufnahmen, mit denen sie zum Ausdruck brachte, wie glücklich sie mit Eric ist. Ihren Post überschrieb sie damals ganz schlicht mit dem Wort: "Vermissung".

