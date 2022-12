Vor Beauty-OPs: Khloé Kardashian sah aus wie ihre Mama Kris

Bei den Kardashians fällt der Apfel offenbar nicht weit vom Stamm! Die beliebte Großfamilie ist vor allem durch ihre eigenen Reality-TV-Formate Keeping up with the Kardashians und The Kardashians weltweit bekannt geworden. Dabei gewähren die TV-Bekanntheiten um Kim (42), Kylie (25), Kourtney (43) und Co. immer wieder intime Einblicke in private Alltagssituationen. So auch die Besuche beim Beauty-Doc – immerhin haben die bekannten Schwestern im Laufe der Jahre so einiges an sich richten lassen. Auf einem alten Schnappschuss ist nun zu sehen: Khloé Kardashian (38) sah ihrer Mutter Kris Jenner (67) mal zum Verwechseln ähnlich!

In ihrer Instagram-Story teilte Khloé am Freitag einen Post von einem Fan-Account, der den Kardashians gewidmet ist. Darin ist ein Schnappschuss zu sehen, der die Kardashian-Schwestern in jungen Jahren zeigt. Inmitten der Reality-TV-Bekanntheiten posierte auch ein Weihnachtsmann, was vermuten lässt, dass das Bild an einem vergangenen Weihnachtsfest aufgenommen wurde. Doch vielmehr als die weihnachtliche Deko fallen die unoperierten Gesichter der Unternehmerinnen auf – und vor allem die 38-Jährige sieht total anders aus. "Khloé sieht hier genauso aus wie Kris", bemerkte ein User. Auch anderen Followern fiel die verblüffende Ähnlichkeit zwischen Mutter und Tochter auf.

Auch in diesem Jahr sind die Kardashian-Jenners bereits im absoluten Weihnachtsfieber. Die besinnliche Zeit hatten sie nämlich mit einer ziemlich imposanten Weihnachtsfeier eingeläutet. Neben schicken Weihnachtslooks konnten sich die Fans auch über Einblicke in die Location samt Bar und üppiger Lametta-Deko auf Instagram freuen.

Instagram / khloekardashian Kris Jenner mit ihren Töchtern Kendall, Khloé , Kim, Kourtney und Kylie im März 2018

Instagram / krisjenner Kylie Jenner, Kourtney und Khloé Kardashian, Kendall Jenner und Kim Kardashian

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner im Dezember 2022

