So pompös war die Weihnachtsfeier der Kardashian-Jenners

Da kommt Weihnachtsstimmung auf! Kylie Jenner (25) führt mit ihrer Beauty-Marke "Kylie Cosmetics" ein kleines Imperium. Auch der Rest der Kardashian-Jenner-Familie hat sich mit seinen Marken eine riesige Reichweite aufgebaut und ist megaerfolgreich. Khloé Kardashian (38) beispielsweise setzt mit ihrer Marke "Good American" ein Mode-Statement. Ihre Schwester Kendall Jenner (27) ist mit der Tequilamarke "818" ins Spirituosengeschäft eingestiegen. Ihren Unternehmen zu Ehren veranstalteten die Kardashian-Jenners jetzt eine pompöse Weihnachtsfeier.

Am vergangenen Dienstagabend lud der gesamte Kardashian-Clan zu einer gigantischen Weihnachtsfeier in sein Stammrestaurant Casa Vega ein. Kylie Jenner gab ihren 375 Millionen Followern einen kleinen Einblick in die Veranstaltung. In ihrer Instagram-Story zeigte sie erst ihr weihnachtliches Outfit, das aus einem weißen Minikleid und pinken Overknees bestand. Danach präsentierte sie die offene Bar, die die Gäste mit Kendalls Tequila versorgte. Bei der Deko des Lokals wurde ebenfalls nicht gespart – es war üppig mit silbernem Lametta geschmückt, passend zu Kris Jenners (67) silbernem Paillettenkleid.

Es war nicht das erste Mal, dass die Reality-TV-Familie so eine Weihnachtsfeier organisierte. Bereits in den vergangenen Jahren hatte der Kardashian-Jenner-Clan schon ziemlich aufgetrumpft. Letztes Jahr beispielsweise waren sogar Superstars wie Sia (46) und Kathy Griffin (62) zu der Party eingeladen gewesen.

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner im Dezember 2022

Instagram / kyliejenner Kris Jenner, Mutter von Kylie Jenner

Instagram / kyliejenner Deko der Kardashian-Weihnachtsfeier

