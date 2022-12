Auch Laura Müller sendet Weihnachtsgrüße mit dem Wendler

Laura Müller (22) meldet sich bei ihren Fans! Die Beauty lebt gemeinsam mit ihrem Mann Michael Wendler (50) in Florida. Der Schlagerstar überraschte gerade seine Fans: Denn zu Weihnachten meldete sich der eigentlich gesperrte "Egal"-Sänger auf Social Media zurück. Und auch Laura lässt ihre Follower zum Fest nicht im Stich – sie sendete auf den sozialen Netzwerken feierliche Grüße. Mit von der Partie ist auch ihr Michael!

Auf Instagram teilte Laura nun nämlich ein Foto, das sie neben Michael vor einer überbordend geschmückten Tanne zeigt. Während sie darauf ein helles Minikleid mit langen Ärmeln trägt, ist der Musiker in einen klassischen dunklen Anzug gehüllt. Der Weihnachtsbaum strahlt im Hintergrund silbrig und hell erleuchtet. Darunter liegen zahlreiche bunt verpackte Geschenke.

Auf etwas mussten die Fans des Paares in der Vorweihnachtszeit in diesem Jahr verzichten: Denn anders als in den Vorjahren packte Laura im Netz keinen Adventskalender ihres Liebsten aus. Doch das scheint für die wenigsten ein wirkliches Problem gewesen zu sein. Fast 90 Prozent der Promiflash-Leser zeigten sich eher erleichtert darüber.

Laura Müller, Influencerin

Michael Wendler und Laura Müller in Las Vegas

Laura Müller, Influencerin

