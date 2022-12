Kein Adventskalender von Laura Müller: Die Fans sind froh!

Für Laura Müller (22) fällt die Vorweihnachtszeit wohl weitaus weniger dekadent aus als in der Vergangenheit! In den vergangenen Jahren hat die ehemalige Let's Dance-Kandidaten von ihrem Mann Michael Wendler (50) nämlich einen Adventskalender der Extraklasse geschenkt bekommen: Tag für Tag packte die Influencerin einen Luxusgegenstand wie beispielsweise Designer-Handtaschen oder sogar ein Auto aus. Doch in diesem Jahr fehlt auf Social Media von den 24 Päckchen jede Spur. Die Mehrheit der Promiflash-Leser vermisst den Adventskalender der Wendlers jedoch nicht!

Im Rahmen einer aktuellen Promiflash-Umfrage [Stand: 6. Dezember; 08:00 Uhr] hat sich ein deutliches Ergebnis abgebildet. Von insgesamt 940 Teilnehmern gaben 845 an, froh zu sein, dass Lauras Adventskalender in diesem Jahr ausbleibt – das entspricht sage und schreibe 89,9 Prozent aller Stimmen. Nur 95 Leser (10,1 Prozent) finden es schade, dass die Wendler-Gattin in diesem Jahr nicht tagtäglich im Netz ein Türchen öffnet.

Und auch unter einem Instagram-Beitrag von Promiflash spiegelt sich dieses Ergebnis wider. "Gott sei Dank werden wir Süßen davon verschont!" oder auch "Werde ich so vermissen... nicht", schrieben beispielsweise zwei User. Ein anderer Nutzer vermisst den Adventskalender hingegen – er kommentierte: "Sehr schade."

Instagram / lauramuellerofficial Michael Wendler und Laura Müller mit ihrem Hund Tiger

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller im November 2021

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller und Michael Wendler, Januar 2022

