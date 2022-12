Enttäuscht? "Bauer sucht Frau"-Nils wollte lieber einen Sohn

Hat sich Nils Kloess etwa einen Sohn gewünscht? Bei der beliebten Datingshow Bauer sucht Frau fand der frühere Kandidat in Bäuerin Denise Munding die große Liebe. Mittlerweile sind sie sogar schon verlobt und durften ihr erstes gemeinsames Kind auf der Welt begrüßen: Anfang November erblickte ihr Töchterchen das Licht der Welt. Doch Papa Nils wünschte sich eigentlich gar kein Mädchen.

Im gestrigen Weihnachtsspecial von "Bauer sucht Frau" verriet Denise, wie ihr Nils zum Geschlecht seines Nachwuchses stand. "Nils war erst nicht so begeistert, weil es kein Junge wird. Aber ich glaube, mittlerweile freut er sich genauso darüber, als wenn es ein Junge wäre. Aber er hat sich so sehr eine kleinen Nils gewünscht", erzählte die Pferdewirtin. Doch der Papa ließ sich dann auch vom Babyfieber anstecken. "Ich freue mich doch tatsächlich", lachte er. Für die Erinnerung wurde in der Sendung sogar ein Gipsabdruck vom Babybauch gemacht.

Mittlerweile ist das Mädchen sogar auf der Welt, auch wenn sie ein wenig zu früh kam. Über Instagram verkündete die frisch gebackene Mama die frohe Botschaft. Dabei teilten die stolzen Eltern ein gemeinsames Selfie aus dem Krankenhaus, auf dem sie erschöpft, aber zufrieden wirken. Demnach scheint es ihrem Sprössling aber trotz der frühen Geburt gut zu gehen.

Instagram / denise_munding Nils Dwortzak und Denise Munding, "Bauer sucht Frau"-Teilnehmer

Instagram / denise_munding31 Nils Dwortzak und Denise Munding

Instagram / denise_munding Denise Munding und Nils Dwortzak mit ihrem Baby

