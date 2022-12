Insta-Account deaktiviert: Michael Wendler jetzt auf Twitter

Michael Wendler (50) gibt wieder ein Lebenszeichen von sich! Eigentlich war der Schlagersänger in Deutschland ein gefeierter Star. Mit seiner Ehefrau Laura Müller (22) zog der Entertainer viel mediale Aufmerksamkeit auf sich. Doch dann wendete sich das Blatt. Der ehemalige DSDS-Juror fiel damit auf, krude Verschwörungstheorien zu verbreiten, weswegen er von Instagram und Co. verbannt wurde. Am Sonntag war Michael kurzzeitig auf Instagram zurück. Jetzt ist er auch wieder auf Twitter aktiv!

Seine Frau Laura informierte die Öffentlichkeit auf Instagram darüber, dass ihr Ehemann wieder Twitter unsicher macht. "Michael Wendler jetzt auf Twitter", teilte die Beauty mit. Der erste Post des "Egal"-Interpreten hat es in sich. "Ich bin zurück auf Twitter, weil sich der Wind gedreht hat. Alles wird gut", lauteten seine kryptischen Zeilen.

Erst am Sonntag kündigte Laura an, dass Michael wieder auf Instagram aktiv ist. Usern fiel auf, dass sich der 50-Jährige jedoch keinen neuen Account erstellte, sondern das Konto nutzte, das Laura einst für ihre gemeinsamen Hunde Tiger und Smoke erstellte. Inzwischen existiert der von Michael übernommene Account auf Instagram nicht mehr.

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller und Michael Wendler an Weihnachten 2022

Instagram / tigerandsmoke Tiger und Smoke Wendler

Instagram / tigerwendlerofficial Michael Wendler mit seinem Hund Tiger

