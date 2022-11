"Unterschätzt": So läuft Anna Maria Damms Schwangerschaft!

Die Influencerin Anna Maria Damm (26) hat vor wenigen Tagen eine tolle Nachricht publik gemacht: Sie und ihr Partner Julian erwarten nach Töchterchen Eliana erneut Nachwuchs. Allerdings gab die einstige Germany's next Topmodel-Teilnehmerin auch bekannt, dass sie auf dem Weg zu dieser Schwangerschaft zwei Fehlgeburten erlitten hat. Aus diesem Grund ist sie besonders dankbar für ihr ungeborenes Kind. Aber wie läuft Anna Marias Schwangerschaft denn eigentlich bisher?

Auf YouTube veröffentlichte Anna jetzt ein neues Video, in dem sie total offen über ihre Schwangerschaft spricht – und dabei berichtet sie auch, dass sie mit ein paar Symptomen zu kämpfen hat. "Seit dem dritten Monat leide ich unter Schwangerschaftsübelkeit", erklärt die Influencerin und verdeutlicht: "Es ist echt schlimm. Ich habe es voll unterschätzt. Ich habe das noch nie so erlebt, weil bei Elianas Schwangerschaft hatte ich das nicht." Die Zweifach-Mama in spe wache sogar jeden Morgen früh auf, weil ihr so übel sei.

Trotz der Übelkeit verlaufe Annas Schwangerschaft aber im Großen und Ganzen super! "Es geht mir an sich gut, bis auf ein paar Symptome, die ich halt hab", fasst die Schwester von Katharina Damm zusammen und betont: "Aber ansonsten entwickelt sich unser Baby gut – und ich bin da wirklich sehr dankbar dafür."

Anna Maria Damm, Julian Gutjahr und ihre Tochter Eliana

Anna Maria Damm im April 2022 in Los Angeles

Julian Gutjahr und Anna Maria Damm, Influencer

