Rosa Konfetti: Anna Maria Damm verrät Geschlecht ihres Babys

Anna Maria Damm (26) kann endlich das Geschlecht ihres Babys verraten. Mitte November verkündete das Model die frohe Botschaft über Social Media: Sie wird zum zweiten Mal Mutter. Mit ihrem Liebsten Julian Gutjahr (26) bekam sie bereits Töchterchen Eliana. Doch das Geschlecht ihres zweiten Nachwuchses behielt sie bisher noch für sich. Zumindest bis jetzt: Anna Maria gab auf einer großen Babyparty bekannt, ob sie einen Jungen oder ein Mädchen erwartet.

Bei Instagram teilte Anna Maria ein Video von ihrer Babyparty. Mit Luftballons in verschiedenen Farben bewaffnet, stellten sie und Julian sich vor einem "Boy or Girl"-Neonlicht auf und ließen schließlich einen großen schwarzen Ballon platzen. Heraus kam ein Haufen rosa Konfetti und machte die Botschaft offiziell: Es wird ein Mädchen. Die werdenden Eltern schienen sichtlich überwältigt von der Nachricht, denn sie fielen sich strahlend in die Arme.

Ob ihr Kind ein Junge oder ein Mädchen wird, weiß Anna aber nicht erst seit heute. Sie verriet bereits gestern, dass sie das Geschlecht ihres Babys schon relativ früh erfahren habe. Auch eine Party zur Geschlechtsverkündung habe es schon gegeben, die ihre Schwester Katharina organisiert habe. Ihre Fans spannte Anna aber noch ein wenig auf die Folter.

Instagram / annamariadamm Julian Gutjahr und Anna Maria Damm, Social-Media-Stars

Instagram / annamariadamm Anna Maria Damm bei ihrer Gender-Reveal-Party

Instagram / annamariadamm Anna Maria Damm mit Freund Julian und Tochter Eliana

