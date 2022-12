Oben ohne: Laura Maria Rypa verzückt mit Schwanger-Foto!

Laura Maria Rypa (27) setzt ihren Schwangerschaftsbauch sexy in Szene! Die Influencerin erwartet von ihrem Verlobten Pietro Lombardi (30) momentan ihr erstes Baby. Die beiden enthüllten bereits, dass sie sich auf einen Jungen freuen dürfen. Der Sänger hat schon einen Sohn aus der Beziehung mit seiner Ex-Frau Sarah Engels (30). Ihren Babybauch setzt die Mama in spe liebend gerne in Szene – so auch jetzt: Laura beeindruckte ihre Fangemeinde nun mit atemberaubenden Fotos!

Auf Instagram postete Laura das Ergebnis eines Schwangerschafts-Shoots. Auf dem Foto bedeckt lediglich ein blaues Tuch die Hüften der werdenden Mutter – obenrum trägt sie nichts, ihren Busen verdeckt sie jedoch mit ihren Armen. "Neun Monate Vorbereitung, um sich für ein Leben lang zu verlieben", schrieb sie zu dem Foto.

Für die Aufnahme ergatterte Laura eine Menge Komplimente. "Wie hübsch du einfach bist" oder "Wow, so eine schöne werdende Mama und Frau", schrieben die Nutzer beispielsweise in die Kommentarspalte des Beitrags.

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa, Juni 2022

Instagram / lauramaria.rpa Bloggerin Laura Maria Rypa

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa, November 2022

