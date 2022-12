Pietro Lombardi und Laura haben früher Paartherapie gemacht

Pietro Lombardi (30) und Laura Maria Rypa (27) haben einige Höhen und Tiefen hinter sich. Der einstige DSDS-Gewinner und die Influencerin führten über längere Zeit hinweg eine On-off-Beziehung. Seit sie im vergangenen Sommer jedoch ihr Liebes-Comeback verkündeten, wirkte ihre Beziehung gefestigter – und so ist es auch: Die beiden erwarten schließlich ein gemeinsames Kind. Damit sie aber auch auf einen gemeinsamen Nenner kommen konnten, hatte sich das Paar Hilfe geholt: Pietro und Laura waren bei einer Paartherapie!

In einem Bild-Interview sprach der "Phänomenal"-Interpret offen über die anfänglichen Schwierigkeiten, die er mit seiner Liebsten hatte. "Wir waren so fünf- oder sechsmal getrennt. Aber man hat es nur dreimal mitbekommen", gab der Ex von Sarah Engels (30) zu. Deshalb hatten die beiden mit einer Paartherapie angefangen. "Am Anfang haben wir viele dieser Einheiten gemacht, aber jetzt gerade gibt es keinen Bedarf dafür, weil wir einfach gelernt haben, uns zu schätzen", erklärte der 30-Jährige nun.

Die Probleme rührten vor allem daher, dass sie an verschiedenen Punkten in ihrem Leben standen: Während Pietro durch seinen Sohn aus erster Ehe eher einen familiären Alltag zu Hause genoss, war Laura gerne mit Freunden unterwegs. Noch dazu trug die Beauty viel Ballast aus ihrer vorangegangenen Beziehung mit sich. "Mit der Zeit habe ich gemerkt, dass ich eigentlich eine Frau kennengelernt hatte, die innerlich gebrochen war, sie war komplett down. Das war auch der Grund für unsere On-off-Themen", erläuterte der Sänger die Gründe.

Pietro Lombardi als Juror bei DSDS

Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa mit Alessio im September 2022

Pietro Lombardi im April 2019

