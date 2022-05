Tim Stammberger (28) und Laura Michelle haben allen Grund zur Freude! Spätestens seit August des vergangenen Jahres gehen der ehemalige Bachelorette-Kandidat und die Influencerin gemeinsam durchs Leben – ab diesem Zeitpunkt machte das Paar jedenfalls seine Liebe offiziell. Zusammengekommen sind die beiden Turteltauben allerdings schon ein paar Wochen früher. Jetzt durften Tim und seine Michelle sogar schon ihr Einjähriges feiern!

Via Instagram veröffentlichte die Blondine am vergangenen Freitag eine Reihe an Bildern, auf denen sie ihren Liebsten markierte: Ob gemeinsam in der Bar, im Ski-Urlaub, beim Kuscheln im Bett oder einem Picknick im Park – die beiden scheinen einfach unzertrennlich zu sein. "Ein Jahr", schwärmte Laura und verzierte den Beitrag noch mit dem Hashtag "Meine Liebe". In den Kommentaren erreichen das Pärchen zahlreiche Glückwünsche zu ihrem Jahrestag.

Doch wie haben sich Laura und Tim eigentlich kennengelernt? Erst vor wenigen Tagen plauderte die Schönheit die Story im Netz aus. Demnach wurde ihr der Hottie damals auf ihrer "Entdecken"-Seite bei Instagram mit einem Video angezeigt – die Netz-Bekanntheit reagierte daraufhin mit einer Direktnachricht und prompt stand das Duo in Kontakt.

Anzeige

Instagram / lauramichelleee Tim Stammberger und Laura Michelle

Anzeige

Instagram / lauramichelleee Tim und Laura, Influencer

Anzeige

Instagram / lauramichelleee Laura Michelle und Tim Stammberger

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de