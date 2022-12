Trotz Kids: "Bauer sucht Frau"-Jörg wohnt getrennt von Frau

Was hat es mit Jörg und Vanessas getrennten Wohnsitzen auf sich? Bei dem Teilzeitbauern und seiner Auserwählten hat es bei Bauer sucht Frau 2016 so richtig gefunkt. Zwei Jahre später gaben sie sich das Jawort und vor wenigen Monaten erblickte sogar ihr erster gemeinsamer Nachwuchs das Licht der Welt: Jörg und Vanessa sind Eltern von zweieiigen Zwillingen geworden. Dennoch wohnen sie nach wie vor nicht unter einem Dach. Was steckt dahinter?

Bei "Bauer sucht Frau – Liebesglück und Babyboom" machte das Paar deutlich, dass es eine schwere Zeit hinter sich hat: "Irgendwann gab es dann einen Moment in unserer Beziehung, wo irgendwas im Universum geschehen ist, was uns irgendwie für einen kurzen Moment sehr auseinandergetrieben hat." Daraufhin sei Vanessa ausgezogen und habe sich eine eigene Wohnung gesucht. Sie und Jörg hatten aber trotzdem beschlossen, weiterhin ein gemeinsames Leben zu führen.

Heute könnten Jörg und Vanessa über diese Entscheidung wohl kaum glücklicher sein. "Ich finde das Modell, dass man zwei getrennte Haushalte führt, überhaupt nicht verkehrt, weil so jeder seinen Freiraum hat. [...] Wir freuen uns immer, wenn wir uns sehen. Es knistert immer noch", betonte der Mutterkuhhalter. Auch seine Liebste ist davon überzeugt. "Jörg ist trotzdem für mich da. Er unterstützt mich, wo er nur kann. [...] Wir sind in einer modernen Welt und uns geht es damit einfach besser", stellte die 36-Jährige klar.

Anzeige

Instagram / vanessa_bauersuchtfrau2016 Vanessa, "Bauer sucht Frau"-Teilnehmerin 2016

Anzeige

Instagram / joerg_bauersuchtfrau2016 Jörg, ehemaliger "Bauer sucht Frau"-Teilnehmer

Anzeige

Instagram / joerg_bauersuchtfrau2016 Benny, Jörg und Nadine, ehemalige Teilnehmer bei "Bauer sucht Frau"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de