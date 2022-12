Über Weihnachten: Antonia Hemmer sportelt eifrig im Home-Gym

Hat Antonia Hemmer (22) der Ehrgeiz gepackt? Über die Weihnachtstage sitzt und schlemmt man meist mehr als an allen anderen Tagen im Jahr. Genügend Sport und eine ausgewogene Ernährung kommen da oft zu kurz. Dem will die ehemalige Partnerin von Patrick Romer (27) aber jetzt anscheinend trotzen. Purzeln bei ihr die Pfunde jetzt schneller als sie auf die Hüften kommen? Der Eindruck entsteht, denn: Antonia sportelt gerade eifrig im Home-Gym!

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die 22-Jährige nun ein Video, in dem sie ihrer Community voller Stolz zeigt, wie sie ihr Home-Gym, der Wäschetrockner und sogar ihre Mini-Disko in einem Raum untergebracht hat. Unmittelbar danach teilte die Beauty einen Clip, in dem sie in dem besagten Raum voller Körpereinsatz auf einem Rudergerät fleißig Sport treibt.

Die ehemalige Bauer sucht Frau-Kandidatin hatte erst vor wenigen Tagen auf Instagram verraten, dass sie viel Gewicht in kurzer Zeit verloren habe. "Ich bin fast umgefallen. Ich habe einfach fast fünf Kilo abgenommen", staunte sie. Antonia wiege nun 59 Kilo. "Mein Höchstgewicht diesen Sommer waren 64", ließ die Niedersächsin ihre Fans wissen. "Es wird wahrscheinlich der Stress gewesen sein", vermutete sie.

