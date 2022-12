Ungewohnt brav: Das ist Jennifer Lopez' Weihnachtslook!

Jennifer Lopez (53) hat sich in Schale geschmissen! Die Sängerin begeistert ihre Fans seit Jahren mit atemberaubenden Outfits: Ob auf roten Teppichen oder bei feierlichen Events – nicht selten setzt die "Jenny From The Block"-Interpretin dabei auf sexy Styles, die tief blicken lassen. Zum Weihnachtsfest wählte J.Lo in diesem Jahr allerdings etwas Hochgeschlossenes: In diesem Look feierte sie das Fest der Liebe!

Auf Instagram teilte Jenny nun nämlich zwei Fotos von ihrem Weihnachtsfest. Darauf ist sie in einem türkisen Minikleid mit langen Ärmeln und rotem Schleifenmuster zu sehen. Der eng anliegende Look ist hochgeschlossen und betont das mit weiß abgesetztem Kragen und Manschetten zusätzlich. Auf dem einen Bild steht die Musikerin stolz neben ihrem Tannenbaum – das andere zeigt sie lächelnd vor der gedeckten Tafel.

J.Los Fans freuten sich überschwänglich über den Einblick in die Feiertage ihres Stars. "Fröhliche Weihnachten, du siehst einfach großartig aus", schrieb eine begeisterte Userin. Viele andere fluteten die Kommentarspalte mit Weihnachts- und Herz-Emojis.

Anzeige

Getty Images Jennifer Lopez bei den American Music Awards 2013

Anzeige

Instagram / jlo Jennifer Lopez an Weihnachten 2022

Anzeige

Instagram / jlo Jennifer Lopez im Juli 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de