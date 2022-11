In heißem BH! Jennifer Lopez zeigt ihren Fans ihr Dekolleté

Jennifer Lopez (53) sorgt mal wieder für Schnappatmung bei ihren Fans! Die Sängerin beweist regelmäßig, wie hot sie noch ist. Bereits vor einigen Tagen teilte die Latina eine Fotoreihe, wo man sie in einem weißen Body posieren sah. Jetzt zeigte sich die "Hustlers"-Darstellerin erneut in einem Hauch von Nichts. J.Lo präsentierte sich ihren Fans in schwarzer Lingerie mit sexy Oberweite!

Jennifer postete eine Auswahl an Fotos auf Instagram, auf denen sie lässig in einem schwarzen BH posiert. Auf den Bildern sitzt die zweifache Mutter bequem auf einem dunkelgrünen Sofa. Die frisch verheiratete Mrs. Affleck gewährte ihren Fans einen tiefen Einblick auf ihr Dekolleté und ihren Schmuck. Sie zeigte die Spitze und die goldenen Details ihres BHs und ließ gleichzeitig eine zarte goldene Halskette mit einem "Mrs." aufblitzen. Über ihrem BH trug sie ein Pyjama-Set aus Seide, von dem eine Seite des Oberteils von ihrer Schulter fiel.

Ihren Fans gefiel dieser Anblick sehr. Die sexy Schnappschüsse der Musikerin ergatterten Tausende von Likes und viele ihrer Follower kommentierten fleißig unter ihrem Post. "Ich habe noch nie jemanden so Schönes gesehen", schrieb ein Fan. Ein anderer User fragte: "Wieso musst du so perfekt sein?"

Anzeige

Instagram / jlo Jennifer Lopez, Musikerin

Anzeige

Instagram / jlo Jennifer Lopez im Juli 2022

Anzeige

Getty Images Jennifer Lopez bei der Premiere ihrer Doku, Juni 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de