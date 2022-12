Update nach Krankenhaus: Samira Cilingir bangt um ihr Baby!

Sie macht aktuell die Hölle durch! Vor wenigen Tagen meldete sich Samira Cilingir mit beunruhigenden Nachrichten bei ihren Fans: Die ehemalige Love Island-Kandidatin musste mit starken Blutungen ins Krankenhaus. Seitdem bangen sie und ihr Mann Yasin (31) um das Leben ihres ungeborenen Kindes. Nun gibt es ein Update: Samira meldet sich mit Tränen in den Augen bei ihren Fans und erzählt von ihrem wohl bisher schlimmsten Tag!

In ihrer Instagram-Story erzählt die werdende Mama von den Geschehnissen der vergangenen Tage. Am Donnerstag wurde die Reality-TV-Beauty untersucht und währenddessen habe sie sehr viel Blut verloren – was sie an ihr erstes Geburtstrauma erinnerte. "Ich hatte so ein Trauma von meiner Geburt mit Malik und es kam alles hoch, weil ich so viel Blut auf dem Stuhl verloren habe. [...] Für mich war der Tag am Donnerstag der allerschlimmste", berichtet sie total emotional. Schuld für die Blutungen sei ein Hämatom an der Plazenta gewesen, was zu Komplikationen führen kann...

"Der Oberarzt hat nicht positiv geredet, da ich auch so viel Blut verloren habe und das Hämatom an der Plazenta ist. Wenn das abfällt, würde auch die Plazenta abgehen und somit würde es zu einer Fehlgeburt kommen", erklärt Samira in ihrer Story weiter. Aktuell kann die ehemalige Sommerhaus-Kandidatin nicht viel machen, außer liegen. "Ich habe einen blauen Fleck und bei jeder Bewegung und Anstrengung wird der größer. Je größer es wird, desto höher die Gefahr einer Fehlgeburt", fügt die Influencerin abschließend hinzu.

Instagram / yasin__ca Yasin und Samira Cilingir mit ihrem Sohn, November 2022

Instagram / samira.bne Samira Cilingir im November 2021

Instagram / samira.bne Samira Cilingir, Influencerin

