Weihnachten mit Familie: Darum teilte Katie Price keine Pics

Warum teilte Katie Price (44) keine Fotos der vergangenen Weihnachtsfeiertage? Neben ihrer Karriere als Model, Sängerin und TV-Bekanntheit ist die in Brighton geborene Beauty auch Fünffachmutter: Regelmäßig teilt die ehemalige Kandidatin des britischen Dschungelcamps niedliche Schnappschüsse mit ihren fünf Kids Harvey (20), Junior (17), Princess (15), Bunny (8) und Jett (9) auf Social Media. Weihnachtliche Schnappschüsse blieben in den vergangenen Tagen allerdings aus – Katie verriet jetzt den Grund!

In einer Story auf Instagram sorgte die Ex von Carl Woods (33) jetzt für Aufklärung: "Habe mich entschieden, keine Bilder zu zeigen, da ich einen Tag privat verbringen wollte", offenbarte sie ihren Fans. "Ich hoffe, ihr hattet alle ein schönes Weihnachten. Ich hatte einen so schönen Weihnachtstag mit all meinen Babys", schrieb Katie außerdem und verlinkte dazu die Accounts ihrer Kinder.

In der Zwischenzeit teilte ihr Ex-Mann Peter Andre (49) auf der Social-Media-Plattform einige Schnappschüsse von seiner Familie, darunter auch von den gemeinsamen Kids Junior und Princess. Auf einem der Fotos machen er und seine Frau Emily MacDonagh ein Selfie, während ein anderes Bild die ganze Familie vor einem Weihnachtsbaum zeigt. "Ich bin heute Morgen der glücklichste Vater und Ehemann der Welt. Frohe Weihnachten euch allen", schrieb der 49-Jährige zur Bilderreihe.

Katie Price, Mai 2017

Katie Price mit ihrer Mutter und ihren Kindern Junior Savva, Harvey und Princess Tiaamii

Peter Andre und seine Familie im Dezember 2022

