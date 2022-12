Co-Parenting mit Kanye: Kim Kardashian weint vor der Kamera

Kim Kardashian (42) wird emotional. Die The Kardashians-Bekanntheit reichte vergangenes Jahr die Scheidung von ihrem Ex Kanye West (45) ein. Gemeinsam teilen sie vier Kinder – doch das Co-Parenting ist nicht immer leicht. Zuletzt leistete sich der Rapper in der Öffentlichkeit einige Fehltritte, die seinen Ruf angeknackst haben. Doch Kim will ihre Kinder weitestgehend davor beschützen. Wie sehr die derzeitige Situation sie mitnimmt, zeigt sie nun total offen.

Die Unternehmerin war in dem Podcast "Angie Martinez IRL" zu Gast – und kam auch auf ihren Ex sprechen: "Es ist hart. Sachen wie Co-Elternschaft sind wirklich verdammt schwer." Kim wolle immer nur das Beste für ihre Kinder: "Ich hatte den besten Vater und die besten Erinnerungen und die tollste Erfahrung und das ist alles, was ich für meine Kinder will", gab Kim zu, während ihr die Tränen kamen. Außerdem wolle sie ihre Kinder nicht mit der Negativität, die zurzeit um ihren Vater herrscht, und dem Drama zwischen ihnen konfrontieren: "Wenn sie also nicht wissen, was gesagt wird oder was in der Welt passiert, warum sollte ich ihnen dann jemals diese Energie vermitteln? Weißt du, das ist wirklich schweres, schweres, erwachsenes Zeug. Sie sind noch nicht bereit, damit umzugehen."

Dennoch will Kim in dem Gespräch nicht über ihren Ex-Mann herziehen. "Ich habe ihn beschützt und werde das auch immer tun. Für meine Kinder", erklärte sie. "Bei mir zu Hause wissen meine Kinder nichts von dem, was in der Außenwelt vor sich geht", fuhr die 42-Jährige fort.

Kim Kardashian mit Saint, Chicago, Dream Kardashian und True Thompson, 2022

Kim Kardashian mit ihrem Sohn Saint, Dezember 2022

Kim Kardashian und Kanye West

