Fans sind überzeugt: Peter Andre wird zum fünften Mal Vater

Erwarten Peter Andre (49) und Emily MacDonagh erneut Nachwuchs? Der Sänger ist bereits stolzer Vater von vier Kindern. Mit seiner Ex-Frau Katie Price (44) hat der "Mysterious Girl"-Interpret Sohn Junior (17) und Tochter Princess Tiaamii (15). Mit seiner jetzigen Partnerin Emily bekam er zwei weitere Kids. Noch vor einigen Monaten scherzte der Musiker, dass er sich noch ein weiteres Baby vorstellen könnte. Ob es schon so weit ist?

Sein neuester Instagram-Post heizt ordentlich die Gerüchteküche um eine neue Schwangerschaft an. Auf dem Schnappschuss ist die sechsköpfige Familie zu sehen, den Beitrag versah Peter allerdings mit sieben Herz-Emojis. Den Fans zufolge ist das ein eindeutiges Indiz dafür, dass Emily wieder schwanger ist. "Noch ein Baby unterwegs?", fragte sich ein User. Woraufhin ein Follower antwortete: "Ich habe die Anzahl der Herzen gezählt, die er darunter gesetzt hat, und dachte das Gleiche..."

Dies schien Peter in seiner OK!-Kolumne deutlich signalisiert zu haben: "Da Theo so schnell heranwächst, stellt sich die Frage nach einem weiteren Baby." Es ist also gut möglich, dass das Paar seine Familie vergrößern möchte.

Instagram / peterandre Peter Andre mit seiner Frau Emily MacDonagh

Instagram / peterandre Peter Andre mit seiner Familie, Dezember 2022

Getty Images Peter Andre im Juli 2019 in London

