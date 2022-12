Hofheirat: "Bauer sucht Frau"-Vanessa verrät Hochzeitsinfos

Wann werden Nils und Vanessa endlich vor den Traualtar treten? Zwischen dem Mutterkuhhalter und der Steuerfachangestellten hat es bei Bauer sucht Frau im vergangenen Jahr so richtig gefunkt: Nach nur wenigen Monaten Beziehung hat Nils sogar um die Hand seiner Liebsten angehalten. Doch eine Hochzeit hat bislang noch nicht stattgefunden – haben die beiden sich überhaupt schon Gedanken darüber gemacht?

In der Sendung "Bauer sucht Frau – Liebesglück und Babyboom" wurde Vanessa von der Moderatorin Inka Bause (54) bei der Suche nach einem geeigneten Brautkleid begleitet. Fündig wurde sie dabei noch nicht – sie hat jedoch schon eine engere Auswahl. Auch in Sachen Hochzeitsplanung scheint es bereits ein wenig vorangegangen zu sein. "Nächstes Jahr auf dem Bauernhof, freie Trauung... draußen", verriet die 35-Jährige.

Vor wenigen Monaten ist das Paar bereits einen weiteren wichtigen Schritt in seiner gemeinsamen Zukunftsplanung gegangen: Vanessa ist gemeinsam mit ihrer neunjährigen Tochter Leonie von Nordrhein-Westfalen zu Nils nach Hessen gezogen. "Mir geht es sehr gut damit, dass wir hier jetzt ein Team sind, wir drei. Wir haben auch schon so dieses Familiengefühl miteinander und wir sind einfach glücklich", schwärmte die Blondine in der Sendung.

RTL / friese.tv/Andreas Friese Nils und Vanessa, "Bauer sucht Frau"-Teilnehmer 2021

Instagram / vanessa.bauersuchtfrau2021 Vanessa und Nils im Juli 2022

Instagram / vanessa.bauersuchtfrau2021 "Bauer sucht Frau"-Nils mit seiner Partnerin Vanessa

