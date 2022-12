"Familiengefühl": "Bauer sucht Frau"-Vanessa froh über Umzug

Nils und Vanessa sind den nächsten Schritt in ihrer Beziehung gegangen! Der Mutterkuhhalter und die Steuerfachangestellte haben sich im vergangenen Jahr bei Bauer sucht Frau Hals über Kopf ineinander verliebt. Zunächst führten sie eine Fernbeziehung – doch bereits im Februar hatten sie Hinweise gegeben, dass sie schon zusammen unter einem Dach leben. Inzwischen ist Vanessa tatsächlich zu Nils gezogen und das Zusammenleben könnte wohl kaum besser laufen!

Nicht nur Vanessa, sondern auch deren neunjährige Tochter Leonie sind jetzt auf Nils' Hof zu Hause und davon offenbar total begeistert. "Mir geht es sehr gut damit, dass wir hier jetzt ein Team sind, wir drei. Wir haben auch schon so dieses Familiengefühl miteinander und wir sind einfach glücklich. [...] Es läuft alles prima – zu meiner Zufriedenheit", schwärmte die 35-Jährige in der Sendung "Bauer sucht Frau – Liebesglück und Babyboom". Sie habe nicht gedacht, dass sie so schnell einen neuen Job und Anschluss findet. Aber auch ihre Tochter scheint sich schon gut eingelebt zu haben: "Das macht mich auch glücklich, als Mama zu sehen, dass sie hier schon viele Freundinnen gefunden hat."

Nils hat sogar seinen Fitnessraum geopfert, um Leonie dort ein schönes und großes Kinderzimmer einzurichten. "Je mehr Zeit ich mit Leonie verbringe, umso besser wird unsere Beziehung und ich gebe mir auch sehr viel Mühe mit ihr und möchte auch, dass sie sich hier wohlfühlt", betonte der Hesse. Es fühle sich schön an, nicht mehr allein zu sein und eine Familie im Haus zu haben: "Die beiden haben mein Leben ganz schön verändert und die halten mich auch beide auf Trab. Ich bin glücklich."

Nils und Vanessa, "Bauer sucht Frau"-Teilnehmer 2021

Vanessa und Nils, "Bauer sucht Frau"-Paar

Vanessa und Nils, "Bauer sucht Frau"-Teilnehmer 2021

