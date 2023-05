Diese "Bauer sucht Frau"-Stars gratulieren Nils zur Hochzeit

Nils Kloess und Vanessa Schmitz dürfen sich über zahlreiche Glückwünsche freuen! Der Mutterkuhhalter und die Steuerfachangestellte sind seit ihrer Bauer sucht Frau-Teilnahme 2021 ein Herz und eine Seele. Nach dem romantischen Heiratsantrag Anfang des vergangenen Jahres haben sie sich nun endlich das Jawort gegeben. Das freut auch einige andere bekannte Gesichter der Sendung. Diese "Bauer sucht Frau"-Stars haben Nils und Vanessa süß gratuliert.

"Herzlichen Glückwunsch euch beiden", schrieb zum Beispiel Stefanie, die im vergangenen Jahr an Bauer sucht Frau International teilgenommen hatte unter den entsprechenden Instagram-Beitrag. Anna Luisa, die sich 2022 in der regulären Ausgabe in Max verliebt hat und Nadine, Teilnehmerin von 2017, sowie Barbara aus der Staffel von 2016 gratulierten ebenfalls. "Wünsche euch von Herzen alles Gute zur Hochzeit, freue mich sehr für euch", teilte auch Christa (46) mit, die vor sechs Jahren als Hofdame dabei war.

Über die Hochzeit an sich haben Nils und Vanessa noch nicht viel preisgegeben. "Auf dem Bauernhof, freie Trauung... draußen", lauteten die Pläne des Paares im vergangenen Jahr, wie es in der Sendung "Bauer sucht Frau – Liebesglück und Babyboom" erzählt hatte. Was daraus geworden ist, ist unklar. Die Hessen gewährten lediglich einen Blick auf ihr Outfit. Nils trug einen hellgrauen Anzug und Vanessa ein weißes Crop-Top und einen weißen Rock.

Instagram / stefanie___35 Steffi, "Bauer sucht Frau International"-Kandidatin 2022

Instagram / christa_haberl Christa Haberl, Ex-"Bauer sucht Frau"-Kandidatin

RTL Nils Kloess und seine Verlobte Vanessa

