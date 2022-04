Schöne Neuigkeiten von Nils Kloess und seiner Vanessa! Im Jahr 2021 lernte der Hesse bei Bauer sucht Frau seine Traumfrau Vanessa kennen. Die beiden entwickelten schnell Gefühle füreinander und waren dazu bereit, sich auf eine Fernbeziehung einzulassen, bis die Steuerfachangestellte auf Nils Hof ziehen möchte. Seit einem halben Jahr sind die beiden nun zusammen und machten jetzt Nägel mit Köpfen: Nils und Vanessa wollen heiraten!

Das bestätigte das Paar bei "Bauer sucht Frau – Was ist auf den Höfen los?", das am Ostersonntag ausgestrahlt wird. Vanessa verriet außerdem, unter welchen besonderen Umständen Nils ihr die Frage aller Fragen gestellt hatte. "Nils hat mir im Urlaub einen Heiratsantrag gemacht und den habe ich sehr, sehr gerne angenommen!", meinte die Blondine. Bereits vergangenes Jahr hatten sich die beiden gegenseitig rührende Liebeserklärungen im Netz gewidmet. "Du bist meine perfekte Welt", richtete Vanessa zum Beispiel mal auf Instagram rührende Worte an Nils.

Während Nils und Vanessa ihre Hochzeit planen, steht bei Antonia (22) und Patrick (26), den "Bauer sucht Frau"-Kandidaten aus dem vergangenen Jahr, tierischer Nachwuchs an. "Wir adoptieren Lamas", offenbarte der Rinderzüchter im RTL-Interview. Doch wann steht bei den beiden Nachwuchs in Form von Babys auf dem Plan? "Erst muss ich mein Studium beenden und dann können wir darüber nachdenken!", erklärte Patrick.

RTL Vanessa, Verlobte von Nils Kloess

RTL / friese.tv/Andreas Friese Nils und Vanessa, "Bauer sucht Frau"-Teilnehmer 2021

RTL Antonia Hemmer und Patrick Romer

