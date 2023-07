"Bauer sucht Frau"-Nils' Hochzeit: Inka Bause ist stolz!

Nils Kloess und Vanessa Schmitz hatten sich vor zwei Jahren bei Bauer sucht Frau kennen und lieben gelernt. Seitdem gingen die beiden als Paar durchs Leben und krönten ihre Liebe vor Kurzem mit einer standesamtlichen Hochzeit. Am Wochenende fand dann die große Hochzeitsfeier statt und Kupplerin Inka Bause (54) durfte da nicht fehlen. Im Netz gratuliert die Moderatorin dem Paar nun besonders süß!

Via Instagram lässt es sich die 54-Jährige nicht nehmen, ihre Freude über die Vermählung der beiden auszudrücken. "Ich bin so glücklich über Vanessa und Nils, die allen Widrigkeiten zum Trotz, ihr Glück einfach geschnappt haben und es nicht mehr loslassen. Was für eine schöne Zeremonie, was für eine liebe Familie, tolle Freunde und Bekannte", schreibt Inka zu ein paar Bildern mit dem Brautpaar.

Fans des "Bauer sucht Frau"-Paares dürfen sich auch auf weitere Einblicke der Hochzeit freuen. Wie der Bräutigam nämlich verriet, wurde die Zeremonie von einem Kamerateam begleitet. "Unser besonderer Tag wird um die Weihnachtszeit ausgestrahlt", plauderte der Kuhhalter aus und fügte hinzu: "Lasst euch überraschen. Es war ein Tag voller schöner Momente."

RTL Inka Bause, Moderatorin

Instagram / nils_bauer_sucht_frau_2021 Vanessa Schmitz und Nils Kloess im Juli 2023

Instagram / vanessa.bauersuchtfrau2021 Vanessa und Nils, "Bauer sucht Frau"-Paar 2021

